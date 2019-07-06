Зеленский заявил о единственно возможном решении проблемы с Nord Stream 2

Одновременно он указал, что западные политики, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, игнорируют позицию Киева в этом отношении. "Нас никто не спрашивает. Меркель, Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут", - отметил он далее.