Зеленский заявил о единственно возможном решении проблемы с Nord Stream 2

Только президент США Дональд Трамп может помочь Киеву урегулировать проблему, связанную со строительством второго газопровода по дну Балтийского моря, уверен президент Украины Владимир Зеленский. "Трамп - единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока - 2" в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы", - заявил украинский лидер в субботу, 6 июля, во время поездки во Львов, передает Deutsche Welle.
Одновременно он указал, что западные политики, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, игнорируют позицию Киева в этом отношении. "Нас никто не спрашивает. Меркель, Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока-2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут", - отметил он далее.
Поэтому "единственное решение этого вопроса - встреча в Соединенных Штатах с президентом", добавил Зеленский.
Первый визит нового президента Украины в США находится на стадии планирования, точная его дата пока неизвестна.