Автобусные фирмы требуют от государства полмиллиона евро компенсации
Автобусные фирмы хотят, чтобы государство компенсировало им расходы на пассажиров с правом бесплатного проезда, пишет Postimees.
На минувшей неделе министр экономики Таави Аас и министр социальных дел Танель Кийк получили серьезное требование. Две принадлежащие Хуго Осула автобусные фирмы – Lux Express и Eesti Buss – хотят получить от государства за прошлый год компенсацию в размере 537 219 евро за перевозку на коммерческих линиях пассажиров с правом бесплатного проезда. Теперь то же планируют сделать и другие автобусные компании.
«Мы согласовываем и планируем предъявить подобное требование в ближайший месяц», - сказал председатель правления Estonian Lines Прийт Киви. Директор Союза автопредприятий Виллем Тори считает, что к требованию присоединятся все коммерческие линии.
Чаша терпения автобусных предприятий уже переполнилась, ведь государство обязывает перевозить дошкольников и людей с ограниченными возможностями бесплатно как на общественных автобусных линиях, так и коммерческих, а компенсировать убытки фирмам не хотят.
«Например, детский сад хочет отправиться на экскурсию. У детей, по закону, есть право бесплатного проезда. Эти 20 детей садятся в автобус, занимают места, а люди, которые заплатили за билет, не могут попасть в автобус, потому что свободных мест нет. Фирма на этой поездке ничего не зарабатывает, а только тратит», - говорит Виллем Тори. Также наблюдается потеря дохода от продажи билетов на автобусных линиях, в маршруте которых есть остановки у учреждений, которые часто посещают люди с ограниченными возможностями.
«Правильным решением было бы оставить право бесплатного проезда, но переложить эту обязанность с плеч перевозчика на государство», - считает Тори.
Тяжба по этому вопросу между частными перевозчиками и государством длится уже годы. С тех пор, как изменение в Законе об общественном транспорте вступило в силу в 2000 году, автобусные предприятия время от времени обращались к министерствам, Рийгикогу и даже к канцлеру юстиции.
Пять лет назад во время внесения изменений в Закон об общественном транспорте, Союз автопредприятий вынес предложение: пускай государство возьмет на себя расходы за перевозку людей, имеющих право бесплатного проезда.
Тогдашний канцлер юстиции Индрек Тедер обратился к экономической комиссии Рийгикогу с заявлением, что настоящее положение дел нарушает свободу предпринимательства, прописанную в Конституции. В Рийгикогу обсудили и пришли к выводу, что для частных перевозчиков это не беда, нагрузки нет и предложение отклонили.
Интересный факт: государство по сей день не знает, сколько детей дошкольного возраста и людей с ограниченными возможностями пользуется коммерческими линиями.
«Государство создало обязательство, даже не поняв, насколько оно тяжкое», - говорит Ингмар Роос, руководитель системы продажи билетов Tpilet, также принадлежащей Хуго Осула.
Масштабы перевозок можно частично понять из расчета разницы количества проданных и выданных через систему Tpilet билетов. По словам Рооса, в прошлом году частные перевозчики потеряли чуть больше миллиона евро.
По словам министра экономики Таави Ааса, эта тема уже затрагивалась ранее при рассматривании последнего законопроекта об общественном транспорте и Рийгикогу пришло к выводу, что данное положение дел не противоречит эстонской Конституции. Официальный ответ на новое обращение автобусных предприятий должен прийти от чиновников в начале наступающей недели.
Однако частные перевозчики больше не намерены терпеть. Хуго Осула нанял тяжелую артиллерию в виде юристов из адвокатского бюро Sorainen, плюс PR-компанию. Если государство не пойдет навстречу, бизнесмен готов идти в суд.
Государство дало обещание, но не выполнило его
По мнению представителей автобусных фирм, своими последними поступками государство показывает, что деньги на общественный транспорт есть: поднялась дотация на бесплатный общественный транспорт, а недавно приняли план расширения движения поездов.
«Председатель экономической комиссии еще много лет назад внес предложение Министерству социальных дел и Министерству образования - разработать электронную систему билетов, которая позволила бы государству собирать данные о пассажирах с «нулевым билетом» на коммерческих линиях, чтобы на основе этих данных компенсировать расходы перевозчику», - отмечает Тори. Припоминает это обещание и Ингмар Роос.
«Государство обещало, что начнет развивать это дигитальное решение. Весной этого года Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) прислал мне извещение, что они не будут этим заниматься, потому что финансирование из структурных фондов не осуществилось. Перевозчикам дали обещание. Пять лет спустя ничего не сделано», - говорит Роос.
«Мы собираемся ходатайствовать о финансировании проекта вновь. Когда мы вносили его в план действий SKAIS (инфосистема Департамента соцстрахования - ред.), мы были уверены, что сможем реализовать проект в срок», - следует из подписанного директором TEHIK Катрин Рейнхольд документа.
Обратятся ли автобусные компании в суд, и на чью сторону встанет правосудие, покажет время. Пока что Закон об общественном транспорте обязывает автобусные предприятия перевозить дошкольников и пассажиров с ограниченными возможностями бесплатно.
Позиция государства в этом вопросе такова, что еще до основания своего бизнеса, перевозчики знали, что, согласно закону, определенную группу людей придется перевозить бесплатно даже на коммерческих линиях.
Право бесплатного проезда
При наличии удостоверения наземных, водных и железнодорожным транспортом могут бесплатно пользоваться:
- ребенок, не достигший к 1 октября возраста семи лет;
- ребенок, чье начало школьного обучения отложено;
- дети-инвалиды до 16 лет;
- лица с серьезными увечьями (в том числе поражением зрения) от 16 лет и старше;
- лица, сопровождающие пассажира с серьезными увечьями или серьезным поражением зрения.