Автобусные фирмы требуют от государства полмиллиона евро компенсации

На минувшей неделе министр экономики Таави Аас и министр социальных дел Танель Кийк получили серьезное требование. Две принадлежащие Хуго Осула автобусные фирмы – Lux Express и Eesti Buss – хотят получить от государства за прошлый год компенсацию в размере 537 219 евро за перевозку на коммерческих линиях пассажиров с правом бесплатного проезда. Теперь то же планируют сделать и другие автобусные компании.

«Мы согласовываем и планируем предъявить подобное требование в ближайший месяц», - сказал председатель правления Estonian Lines Прийт Киви. Директор Союза автопредприятий Виллем Тори считает, что к требованию присоединятся все коммерческие линии.

Чаша терпения автобусных предприятий уже переполнилась, ведь государство обязывает перевозить дошкольников и людей с ограниченными возможностями бесплатно как на общественных автобусных линиях, так и коммерческих, а компенсировать убытки фирмам не хотят.

«Например, детский сад хочет отправиться на экскурсию. У детей, по закону, есть право бесплатного проезда. Эти 20 детей садятся в автобус, занимают места, а люди, которые заплатили за билет, не могут попасть в автобус, потому что свободных мест нет. Фирма на этой поездке ничего не зарабатывает, а только тратит», - говорит Виллем Тори. Также наблюдается потеря дохода от продажи билетов на автобусных линиях, в маршруте которых есть остановки у учреждений, которые часто посещают люди с ограниченными возможностями.

«Правильным решением было бы оставить право бесплатного проезда, но переложить эту обязанность с плеч перевозчика на государство», - считает Тори.

Тяжба по этому вопросу между частными перевозчиками и государством длится уже годы. С тех пор, как изменение в Законе об общественном транспорте вступило в силу в 2000 году, автобусные предприятия время от времени обращались к министерствам, Рийгикогу и даже к канцлеру юстиции.

Пять лет назад во время внесения изменений в Закон об общественном транспорте, Союз автопредприятий вынес предложение: пускай государство возьмет на себя расходы за перевозку людей, имеющих право бесплатного проезда.

Тогдашний канцлер юстиции Индрек Тедер обратился к экономической комиссии Рийгикогу с заявлением, что настоящее положение дел нарушает свободу предпринимательства, прописанную в Конституции. В Рийгикогу обсудили и пришли к выводу, что для частных перевозчиков это не беда, нагрузки нет и предложение отклонили.

Интересный факт: государство по сей день не знает, сколько детей дошкольного возраста и людей с ограниченными возможностями пользуется коммерческими линиями.

«Государство создало обязательство, даже не поняв, насколько оно тяжкое», - говорит Ингмар Роос, руководитель системы продажи билетов Tpilet, также принадлежащей Хуго Осула.

Масштабы перевозок можно частично понять из расчета разницы количества проданных и выданных через систему Tpilet билетов. По словам Рооса, в прошлом году частные перевозчики потеряли чуть больше миллиона евро.