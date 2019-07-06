Картина дня: Певческий праздник, ЧП в Пыхья-Таллинне и откровения жестоких преступников

Видео, галерея и блог: более 47 000 человек принимают участие в шествии Праздника песни и танца

В субботу в час дня началось шествие участников Певческого праздника. В шествии приняли участие более 47 000 человек. Читайте далее...

Галерея: в Таллинне был слышен взрыв, черный густой дым заполнил небо

В субботу около девяти часов вечера в районе Пыхья-Таллинна вспыхнул пожар. По словам очевидцев, был слышен мощный взрыв. Читать далее...

От этих преступлений вздрогнула вся Эстония: одинокие мальчики, у которых руки по локоть в крови

«У меня все потемнело в глазах, я просто бил, бил и бил. Мозгами осознал, что я делаю, но просто не смог остановиться. Руки просто продолжали», - передает психолог Тартуской тюрьмы Дагмар Айнсоо объяснения одного заключенного, почему он убил человека. Читать далее...

Вертолет, карета и роскошная мыза: смотрите, как проходит свадьба Гросся

Сегодня гонщик Георг Гроссь женился на своей избраннице Картин Вакулской. Молодые познакомились пять лет назад. Читать далее...

Видео: старшее поколение ласнамяэсцев пойдет на Певческий праздник, знают ли о нем молодые?

Старшее поколение русскоязычных жителей Ласнамяэ хотели бы пойти на Праздник песни и танца, но многие молодые люди не испытывают к нему интереса, выяснилось в ходе уличного опроса Postimees. Смотрите видео...

Работники магазина пытались спасти животное от мучений: мы ждали, но обещанная помощь не приехала

Вчера курьеры магазина Euronics Кристо Коппель и Стен Манинг пытались спасти вблизи Касепяэ лежавшего на проезжей части лисенка. Читать далее...

Клиент Telia получил счет в 2000 евро за звонки, которые не совершал

Клиента Telia ждал неприятный сюрприз, когда на номер украденного за границей телефон был выставлен счет в 2000 евро, хотя на его телефоне стоит лимит в 450 евро. Читать далее...

Автобусные фирмы требуют от государства полмиллиона евро компенсации

Автобусные фирмы хотят, чтобы государство компенсировало им расходы на пассажиров с правом бесплатного проезда. Читайте далее...

Слишком жаркое лето: парк Lottemaa вновь терпит убытки

Находящийся в Пярнумаа детский парк Lottemaa терпит убытки третий год подряд. Если раньше на прибыли негативно сказывалась дождливая и холодная погода, то в прошлом году - слишком жаркое лето. Читайте далее...

Tele2 прекратил надоедливые звонки потенциальным клиентам и потерял 17 000 номеров

Tele2 за последние полтора года потерял около 17 тысяч номеров. Это послужило причиной продажи Starman компании Elisa и прекращения холодных звонков. Читайте далее...

Под Туапсе перевернулся катамаран: двое погибли, капитан пытался скрыться

Прогулочный катамаран, на борту которого были десятки туристов, перевернулся у поселка Джубга в Краснодарском крае на расстоянии около 100 метров от берега. Читайте далее...

В Таллинне упали цены на горючее

В Вильнюсе и Таллине на прошедшей рабочей неделе было отмечено падение цен на горючее, а в Риге цены не поменялись, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные. Читайте далее...

В Йыхви автомобиль столкнулся с электросамокатом: пострадала 47-летняя женщина

В пятницу, 5 июля, в Йыхви автомобиль Volkswagen Golf выезжал на дорогу и задел ехавшую на электрическом самокате 47-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Читайте далее...

Невиданная жара на Аляске: леса горят, птицы гибнут, люди раздеваются

Приполярная Аляска пережила на этой неделе самый жаркий день за всю историю наблюдений - температура в Анкоридже превысила 32ºC. Окрестности крупнейшего города, в котором проживает 40% населения штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены талой водой. Читайте далее...

«Что творится в голове у этого человека?»: житель Эстонии пришел в недоумение от происходящего на кладбище