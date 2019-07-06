Картина дня: шествие Праздника песни и танца, требование автобусных фирм и убытки Lottemaa

Прямая трансляция, галерея и блог: более 47 000 человек принимают участие в шествии Праздника песни и танца

В субботу в час дня началось шествие участников Певческого праздника. В шествии приняли участие более 47 000 человек. Читайте далее...

В Таллинне изменится организация движения в связи с Праздником песни и шествием участников

Предприятие Ühisteenused, обеспечивающее безопасное движение на XXVII Празднике песни «Моя любовь», дает обзор изменений в городском движении Таллинна 6 и 7 июля и рекомендует, передвигаясь по городу, следовать указаниям регулировщиков. Основные изменения сегодня и завтра касаются движения и парковки в районах от Кассисаба до Кадриорга, а также в окрестностях Певческого поля. Читайте далее...

Видео: старшее поколение ласнамяэсцев пойдет на Певческий праздник, знают ли о нем молодые?

Старшее поколение русскоязычных жителей Ласнамяэ хотели бы пойти на Праздник песни и танца, но многие молодые люди не испытывают к нему интереса, выяснилось в ходе уличного опроса Postimees. Смотрите видео...

Автобусные фирмы требуют от государства полмиллиона евро компенсации

Автобусные фирмы хотят, чтобы государство компенсировало им расходы на пассажиров с правом бесплатного проезда. Читайте далее...

Слишком жаркое лето: парк Lottemaa вновь терпит убытки

Находящийся в Пярнумаа детский парк Lottemaa терпит убытки третий год подряд. Если раньше на прибыли негативно сказывалась дождливая и холодная погода, то в прошлом году - слишком жаркое лето. Читайте далее...

Tele2 прекратил надоедливые звонки потенциальным клиентам и потерял 17 000 номеров

Tele2 за последние полтора года потерял около 17 тысяч номеров. Это послужило причиной продажи Starman компании Elisa и прекращения холодных звонков. Читайте далее...

Под Туапсе перевернулся катамаран: двое погибли, капитан пытался скрыться

Прогулочный катамаран, на борту которого были десятки туристов, перевернулся у поселка Джубга в Краснодарском крае на расстоянии около 100 метров от берега. Читайте далее...

В Таллинне упали цены на горючее

В Вильнюсе и Таллине на прошедшей рабочей неделе было отмечено падение цен на горючее, а в Риге цены не поменялись, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные. Читайте далее...

В Йыхви автомобиль столкнулся с электросамокатом: пострадала 47-летняя женщина

В пятницу, 5 июля, в Йыхви автомобиль Volkswagen Golf выезжал на дорогу и задел ехавшую на электрическом самокате 47-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Читайте далее...

Невиданная жара на Аляске: леса горят, птицы гибнут, люди раздеваются

Приполярная Аляска пережила на этой неделе самый жаркий день за всю историю наблюдений - температура в Анкоридже превысила 32ºC. Окрестности крупнейшего города, в котором проживает 40% населения штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены талой водой. Читайте далее...

«Что творится в голове у этого человека?»: житель Эстонии пришел в недоумение от происходящего на кладбище