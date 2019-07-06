Клиент Telia получил счет в 2000 евро за звонки, которые не совершал

Клиента Telia ждал неприятный сюрприз, когда на номер украденного за границей телефон был выставлен счет в 2000 евро, хотя на его телефоне стоит лимит в 450 евро, пишет Postimees.
Путешествовавший по Греции клиент Telia Март обнаружил, что его телефон украли. Он не смог сразу закрыть СИМ-карту, поскольку тогда в руководстве на странице Telia еще не было добавлено номера, на который можно звонить из-за границы, а короткий номер 123 был недоступен.
Март оповестил о случившемся полицию, через день приехал в Эстонию и занес телефон в черный список, а поскольку у него была страховка, получил от Telia новый телефон вместе с новой СИМ-картой. Клиент не волновался, поскольку на телефоне у не стояло ограничение — лимит в 450 евро, запрет на звонки на платные номера и напоминание о балансе в 50 евро. Несмотря на это, выяснилось, что с помощью украденного телефона были сделаны затратные звонки на белорусские номера, что привело к возникновению счета в 2000 евро.
Март обратился в Telia и узнал, что вся ответственность лежит на нем. В воздухе завис вопрос — почему за границей не действуют установленные клиентом ограничения? «Почему Telia обещает и заверяет, что использование карт за границей безопасно и аналогично использованию на родине, хотя на самом деле мелким шрифтом в общих условиях написано, что за границей вся ответственность переходит на клиента?» - спрашивает Март.
Руководитель по связям с общественностью Telia Райго Неудорф сказал, в случае данного кредитного лимита речь идет о праве поставщика услуг, а не обязанности ограничивать услугу. «За границей все усложняется тем, что там совершенные нашими клиентами звонки сначала видит наш иностранный партнер и до Telia эти данные доходят с опозданием. Поэтому всегда чрезвычайно важно о потере или краже телефона сразу информировать об этом оператора, чтобы избежать возможных затрат», - сказал он.
Неудофр добавил, что на странице Telia есть и телефонный номер, который можно использовать в случае звонков из-за границы. «Telia также предложила частично компенсировать счет клиента. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что в таких ситуациях клиент обязан сразу закрыть свою СИМ-карту. Это вынесено и в общих условиях Telia», - добавил Неудорф.
Март также подтвердил, что Telia предложила компенсировать 216 евро, а поскольку у телефона действовала страховка, это сумма увеличивалась еще на 333 евро. Но это означает, кто клиенту придется заплатить из своего кармана 1400 евро.
Что должен сделать клиент, чтобы защитить себя за границей, если ограничений недостаточно? «Тут пригодятся обычные рекомендации, - говорит Неудорф. - Чтобы посторонние люди не смогли использовать ваш телефон, всегда нужно устанавливать экранный замок, который будет требовать пароль или отпечаток пальца владельца. Также на СИМ-карте должен быть более сложный пин-код, чем 0000 или 1234».