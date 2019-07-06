Клиент Telia получил счет в 2000 евро за звонки, которые не совершал

Путешествовавший по Греции клиент Telia Март обнаружил, что его телефон украли. Он не смог сразу закрыть СИМ-карту, поскольку тогда в руководстве на странице Telia еще не было добавлено номера, на который можно звонить из-за границы, а короткий номер 123 был недоступен.

Март оповестил о случившемся полицию, через день приехал в Эстонию и занес телефон в черный список, а поскольку у него была страховка, получил от Telia новый телефон вместе с новой СИМ-картой. Клиент не волновался, поскольку на телефоне у не стояло ограничение — лимит в 450 евро, запрет на звонки на платные номера и напоминание о балансе в 50 евро. Несмотря на это, выяснилось, что с помощью украденного телефона были сделаны затратные звонки на белорусские номера, что привело к возникновению счета в 2000 евро.

Март обратился в Telia и узнал, что вся ответственность лежит на нем. В воздухе завис вопрос — почему за границей не действуют установленные клиентом ограничения? «Почему Telia обещает и заверяет, что использование карт за границей безопасно и аналогично использованию на родине, хотя на самом деле мелким шрифтом в общих условиях написано, что за границей вся ответственность переходит на клиента?» - спрашивает Март.

Руководитель по связям с общественностью Telia Райго Неудорф сказал, в случае данного кредитного лимита речь идет о праве поставщика услуг, а не обязанности ограничивать услугу. «За границей все усложняется тем, что там совершенные нашими клиентами звонки сначала видит наш иностранный партнер и до Telia эти данные доходят с опозданием. Поэтому всегда чрезвычайно важно о потере или краже телефона сразу информировать об этом оператора, чтобы избежать возможных затрат», - сказал он.

Неудофр добавил, что на странице Telia есть и телефонный номер, который можно использовать в случае звонков из-за границы. «Telia также предложила частично компенсировать счет клиента. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что в таких ситуациях клиент обязан сразу закрыть свою СИМ-карту. Это вынесено и в общих условиях Telia», - добавил Неудорф.

Март также подтвердил, что Telia предложила компенсировать 216 евро, а поскольку у телефона действовала страховка, это сумма увеличивалась еще на 333 евро. Но это означает, кто клиенту придется заплатить из своего кармана 1400 евро.