Фото: во время шествия Певческого праздника за президентом Кальюлайд по пятам следовала фигура в темном одеянии

За президентом во время шествия следовала Келли Неволихина (в черном).

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд известна своей любовью как к спорту, так и культуре. Сегодня она приняла участие в шествии Певческого праздника в рядах женского хора корпорации Filiae Patrie, сообщает Virumaa Teataja.