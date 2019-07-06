Фото: во время шествия Певческого праздника за президентом Кальюлайд по пятам следовала фигура в темном одеянии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд известна своей любовью как к спорту, так и культуре. Сегодня она приняла участие в шествии Певческого праздника в рядах женского хора корпорации Filiae Patrie, сообщает Virumaa Teataja.
Удивительным совпадением оказалось, что безопасность президента во время шествия обеспечивала известная спортсменка, входящая в Эстонии в число лучших бегунов на средние дистанции, Келли Неволихин.
Бегунья из Ляэне-Вирумаа работает стражем правопорядка.
Керсти Кальюлайд — первый президент Эстонии, которая во время своих служебных обязанностей на Певческом празднике будет петь в составе хора.