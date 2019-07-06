Сб, 6.07.2019
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  • Фото: во время шествия Певческого праздника за президентом Кальюлайд по пятам следовала фигура в темном одеянии

Фото: во время шествия Певческого праздника за президентом Кальюлайд по пятам следовала фигура в темном одеянии

За президентом во время шествия следовала Келли Неволихина (в черном).

ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд известна своей любовью как к спорту, так и культуре. Сегодня она приняла участие в шествии Певческого праздника в рядах женского хора корпорации Filiae Patrie, сообщает Virumaa Teataja.

Удивительным совпадением оказалось, что безопасность президента во время шествия обеспечивала известная спортсменка, входящая в Эстонии в число лучших бегунов на средние дистанции, Келли Неволихин.

Бегунья из Ляэне-Вирумаа работает стражем правопорядка.

Керсти Кальюлайд — первый президент Эстонии, которая во время своих служебных обязанностей на Певческом празднике будет петь в составе хора.

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