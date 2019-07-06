Вертолет, карета и роскошная мыза: смотрите, как проходит свадьба Гросся

Торжество проходит на мызе Вихула. Георг Гроссь вместе с шаферами прибыли при сопровождении вертолета и двух гоночных машин. Один из шаферов — гонщик Отть Тянак.

Невеста с подружками приехали на карете. На церемонии играли пять арфистов. Молодоженов обручил самый дорогой в Эстонии регистратор Пеэп-Айн Саар.

После церемонии гости не упустила шанс сделать фотографию вместе с гоночной машиной Отта Тянака, образовалась целая очередь.

За организацию отвечает петербургская фирма Royal Wedding First Sight. Ведущим свадьбы стал Вейго Каареп. Выступают группа The Swingers и российская певица Влада Чупрова.

Вейго Каареп сказал, что был ведущим на многих свадьбах, но на такой шикарной еще не бывал. "Обещаю, что речь идет о самой крутой за последние 50 лет свадьбе, на которую вы ходили", - сказал гостям Каареп.