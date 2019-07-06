Керсти Кальюлайд: песня вселяет в эстонца радость, делает его смелым и свободным

Речь в полном объеме:

Дорогой народ Эстонии!

150 лет назад прошел наш первый Певческий праздник. Если бы царская власть тогда знала, на что певческие праздники могут вдохновить эстонский народ, их, наверное, никогда не было бы. Песня вселяет в эстонца радость. Она делает его смелым. Песня делает эстонца свободным.

И в те времена, когда мы не говорили громко, во время Праздника песни и танца эстонцы были немного больше самими собой, чем в обычные дни. Все мы думали об одном, когда пели – было счастье, радость, смех и слезы.

Да, в лик праздников оккупационного времени вплетались шрамами чужие песни. Но были Koit (Рассвет) и Isamaa (Отчизна). И мы кружились в Вируском вальсе, и солнце уходило за горизонт. Мы понимали всё без слов. И выстояли. Пусть же бурлит с нами вместе и сегодня то самое прошлое, и настоящее, и, конечно же, будущее!

Кстати, будущее певческих праздников стоит сегодня и будет стоять завтра здесь, в первых рядах певческой эстрады. Там, где они проходят, дрожит земля. Как требуют наши неутомимые учителя танца – шаг сильной доли. Это сегодняшний улыбчивый мир маленького эстонца.

Они уже поют о земле, которую любят. Они поют и о том, что счастье не приходит само, его надо искать. Именно таковы эстонские песни – частица надежды в каждом грустном мгновении и маленькое наставление в каждом радостном дне.

Дорогие эстонцы!