EKRE хочет вновь установить скандальный памятник

По данным газеты, в связи с этим представитель партии в волостном управлении Ляэнеранна Меэлис Малк запросил у волостной управы данные о том, кому в настоящее время принадлежит стоявший в Лихула памятник.

Волостной старейшина Микк Пиккметс ответил, что в настоящее время принадлежность памятника волости нельзя ни доказать, ни опровергнуть. "Управе Ляэнеранна сейчас это ничем нельзя доказать", - ответил он.

Впервые памятник с изображением солдата с автоматом в руках и с эмблемой 20-й эстонской дивизии СС был установлен в 2002 году в Пярну. Однако после ряда протестов он был демонтирован.

Но в 2004 году его вновь установили на местном кладбище. На нем была надпись "Эстонцам, воевавшим в 1940-1945 годах против большевизма и во имя восстановления независимости".

Однако под международным давлением правительство распорядилось убрать монумент, что вызывало акции протеста.