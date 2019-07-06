Сб, 6.07.2019
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EKRE хочет вновь установить скандальный памятник

В прошлом году копию скандального памятника установили на кладбище Лихула на два часа.

ФОТО: Urmas Luik

Активисты входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) хотят вновь установить на кладбище в Лихула скандальный монумент, сообщает BNS со ссылкой на газету Lääne elu.

По данным газеты, в связи с этим представитель партии в волостном управлении Ляэнеранна Меэлис Малк запросил у волостной управы данные о том, кому в настоящее время принадлежит стоявший в Лихула памятник.

Волостной старейшина Микк Пиккметс ответил, что в настоящее время принадлежность памятника волости нельзя ни доказать, ни опровергнуть. "Управе Ляэнеранна сейчас это ничем нельзя доказать", - ответил он.

Впервые памятник с изображением солдата с автоматом в руках и с эмблемой 20-й эстонской дивизии СС был установлен в 2002 году в Пярну. Однако после ряда протестов он был демонтирован.

Но в 2004 году его вновь установили на местном кладбище. На нем была надпись "Эстонцам, воевавшим в 1940-1945 годах против большевизма и во имя восстановления независимости".

Однако под международным давлением правительство распорядилось убрать монумент, что вызывало акции протеста.

В настоящее время памятник стоит в Музее борьбы за свободу Эстонии.

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