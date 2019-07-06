Первый эстонский ЛГБТ-хор: мы ничем не отличаемся от других

Руководитель первого и пока единственного ЛГБТ-хора в Эстонии Vikerlased Кейо Соомельт сказал Postimees, что хористы собрались не только ради Певческого праздника.
Соомельт сказал, что поскольку хор первый раз на празднике, поэтому весь репертуар для них новый, также в хоре много людей, которые впервые побывали на празднике.
Он сказал, что хор наслаждается всем процессом и после первого исполнения они уже посмелее. По словам Соомельта, хор не был собран специально ради Певческого праздника и будет продолжать свою деятельность.
Соомельт сказал, что у него нет ощущения, будто они какие-то особенные. «Это идея нашего участия в Певческом празднике, что мы такой же хор, как и другие, и поем такие же песни».