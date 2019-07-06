Первый эстонский ЛГБТ-хор: мы ничем не отличаемся от других

Соомельт сказал, что поскольку хор первый раз на празднике, поэтому весь репертуар для них новый, также в хоре много людей, которые впервые побывали на празднике.

Он сказал, что хор наслаждается всем процессом и после первого исполнения они уже посмелее. По словам Соомельта, хор не был собран специально ради Певческого праздника и будет продолжать свою деятельность.