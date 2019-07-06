Галерея: в Таллинне раздался взрыв, черный густой дым заполонил небо

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра в 21.12 не смог прокомментировать, что именно произошло и где. Согласно присланным в редакцию Postimees сообщениям, взрыв около девяти часов вечера раздался в районе Пыхья-Таллинна. По словам читателей, туда поспешили несколько машин спасателей.

ФОТО: фото читателя

«На данный момент известно, что речь идет о промышленном здании, которое, по предварительной информации, не используется. Горят автомобили внутри здания. Эта вся информация, которая сейчас есть. Отреагировали усиленным составом. Оттуда идет черный дым, из-за этого возникли вопросы», - сказал пресс-секретарь Яане Гридассов в 21.27.

«На данный момент в Каламая чувствуется неприятный запах и весь район в дыму», - описал читатель Postimees.

В сторону Каламая выдвинулась и находившаяся на всякий случай на Певческом поле группа саперов.

В различных группах соцсетей пишут, что небольшие взрывы слышны в Пыхья-Таллинне до сих пор. Пресс-секретарь не смог это ни подтвердить, ни опровергнуть.