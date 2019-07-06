Сб, 6.07.2019
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  • Эстонский копьеметатель Магнус Кирт признан лучшим европейским легкоатлетом июня

Эстонский копьеметатель Магнус Кирт признан лучшим европейским легкоатлетом июня

Магнус Кирт.

ФОТО: MICHAL CIZEK / AFP

Дважды в июне метнувший копье за 90 метров эстонский спортсмен Магнус Кирт признан лучшим легкоатлетом месяца в Европе, передает rus.err.ee.

Кирт выиграл титул благодаря голосованию, состоявшемуся в социальных сетях. Эстонский копьеметатетль получил 4475 голосов.

В июне Кирт дважды за три дня улучшил рекорд Эстонии. Вначале в чешской Остраве (90,34), а затем в финском Куортане - 90,61.

За титул легкоатлета месяца с Киртом также бились метатель молота Павел Файдек (Польша), дискобол Даниэль Столь (Швеция), ходок Массимо Стано (Италия) и барьерист Карстен Вархольм (Норвегия).

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