Эстонский копьеметатель Магнус Кирт признан лучшим европейским легкоатлетом июня

Дважды в июне метнувший копье за 90 метров эстонский спортсмен Магнус Кирт признан лучшим легкоатлетом месяца в Европе, передает rus.err.ee.
Кирт выиграл титул благодаря голосованию, состоявшемуся в социальных сетях. Эстонский копьеметатетль получил 4475 голосов.
В июне Кирт дважды за три дня улучшил рекорд Эстонии. Вначале в чешской Остраве (90,34), а затем в финском Куортане - 90,61.
За титул легкоатлета месяца с Киртом также бились метатель молота Павел Файдек (Польша), дискобол Даниэль Столь (Швеция), ходок Массимо Стано (Италия) и барьерист Карстен Вархольм (Норвегия).