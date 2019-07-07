Вс, 7.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

Фото и видео: в США в торговом центре прогремел мощный взрыв
Большие разрушения, десятки раненых

По меньшей мере 20 человек получили ранения при взрыве газа в торговом центре в городе Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает агентство АР со ссылкой на местную полицию. Cостояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Взрыв произошел в пиццерии, которая в результате полностью разрушена. Также выбиты окна в фитнес-клубе по соседству. Взрывом разбросало большие куски бетона и металла на расстоянии 50-100 метров, обломки уничтожили две пожарные машины. Прилегающая к торговому центру улица перекрыта для движения транспорта, передает Newsru.

Телеканал ABC7 News сообщает о 23 пострадавших.

По словам одного из очевидцев, сотрудника магазина через дорогу от ТЦ, взрыв сначала приняли за гром, а потом здание начало трястись. АВС со ссылкой на местные власти сообщает, что среди обломков были найдены разорванные газовые трубы, но пока нет официального подтверждения, что взрыв был вызван именно утечкой газа.

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