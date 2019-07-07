Фото и видео: в США в торговом центре прогремел мощный взрыв
По меньшей мере 20 человек получили ранения при взрыве газа в торговом центре в городе Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает агентство АР со ссылкой на местную полицию. Cостояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Взрыв произошел в пиццерии, которая в результате полностью разрушена. Также выбиты окна в фитнес-клубе по соседству. Взрывом разбросало большие куски бетона и металла на расстоянии 50-100 метров, обломки уничтожили две пожарные машины. Прилегающая к торговому центру улица перекрыта для движения транспорта, передает Newsru.
Телеканал ABC7 News сообщает о 23 пострадавших.
По словам одного из очевидцев, сотрудника магазина через дорогу от ТЦ, взрыв сначала приняли за гром, а потом здание начало трястись. АВС со ссылкой на местные власти сообщает, что среди обломков были найдены разорванные газовые трубы, но пока нет официального подтверждения, что взрыв был вызван именно утечкой газа.
The building where the explosion happen destroyed. People I spoke with described feeling Surrounding buildings shake as far as South of SR 595 @WPLGLocal10 pic.twitter.com/gd4qLU21n4— Roy Ramos (@RRamosWPLG) 6 июля 2019 г.
#Update: Just in - Video footage of at the scene of when a huge gas explosion wiped out a huge chunk of a shopping center at a #Florida mall. Video Credit: @RRamosWPLG pic.twitter.com/KsSf4Bbn0r— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 6 июля 2019 г.