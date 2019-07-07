Фото и видео: в США в торговом центре прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел в пиццерии, которая в результате полностью разрушена. Также выбиты окна в фитнес-клубе по соседству. Взрывом разбросало большие куски бетона и металла на расстоянии 50-100 метров, обломки уничтожили две пожарные машины. Прилегающая к торговому центру улица перекрыта для движения транспорта, передает Newsru .

По словам одного из очевидцев, сотрудника магазина через дорогу от ТЦ, взрыв сначала приняли за гром, а потом здание начало трястись. АВС со ссылкой на местные власти сообщает, что среди обломков были найдены разорванные газовые трубы, но пока нет официального подтверждения, что взрыв был вызван именно утечкой газа.