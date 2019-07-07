Вс, 7.07.2019
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  • Водитель уснул и врезался в дерево: пострадали двое взрослых и двое детей

Водитель уснул и врезался в дерево: пострадали двое взрослых и двое детей
Самому младшему один год

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня, 7 июня, ночью в Пыльвамаа произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Среди пострадавших мальчики 11 лет и одного года.

В 02.02 в поселке Ахья на Тартуском шоссе 46-летний водитель уснул за рулем Volkswagen Passat, который направлялся в сторону Ряпина. Автомобиль через встречную полосу вылетел с дороги и врезался в дерево.

В ДТП пострадал сам водитель, а также пассажиры: 46-летняя женщина, 11-летний мальчик и годовалый мальчик.

Скорая помощь доставила пострадавших в Клинику Тартуского университета.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП, в которых пострадали семь человек. Полиция задержала 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 

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