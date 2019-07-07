Вот это сумма! Swedbank выплатил рекордные в истории Эстонии дивиденды

Рекордные в истории Эстонии дивиденды также выплатил Swedbank, но в 2015 году, когда к обычному доходу владельцев добавились внеочередные дивиденды, и в общей сложности банк выделил на доходы собственников полмиллиарда евро, из которых заплатил государству в качестве подоходного налога 130 миллионов евро.