Вот это сумма! Swedbank выплатил рекордные в истории Эстонии дивиденды

В этом году Swedbank Eesti выплатил в качестве дивидендов целых 212 миллионов евро. Но эта сумма не самая большая, которую одно работающее в Эстонии предприятие выплачивало своим акционером, пишет Postimees.
Рекордные в истории Эстонии дивиденды также выплатил Swedbank, но в 2015 году, когда к обычному доходу владельцев добавились внеочередные дивиденды, и в общей сложности банк выделил на доходы собственников полмиллиарда евро, из которых заплатил государству в качестве подоходного налога 130 миллионов евро.
В течение всех лет, Swedbank Eesti и его предшественник Hansapank выплатили в качестве дохода собственника около 1,4 миллиардов евро, что означает, что они заплатили 280 миллионов подоходного налога.
В общей сложности миллиард евро дивидендов выплатила компания Telia Eesti и ее предшественник Eesti Telekom.