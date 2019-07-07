Яак Мадисон: я сторонник превосходства эстонцев на эстонской земле

Журналист информагентства STT спросил у Мадисона, является ли EKRE крайне правой партией. Мадисон не стал ни подтверждать, ни опровергать это утверждение, но сказал, что считает, что все относительно, сообщает STT.

«Это зависит от того, где в политическом спектре центр. Партия, которую три года назад можно было назвать крайне правой, теперь является политическим мейнстримом. Когда социал-демократы набирают всего десять процентов голосов, а так называемая крайне правая партия набирает 18 процентов, кто с краю? Где центр?» - спросил Мадисон.

Крайне правой особенно часто называют молодежную организацию EKRE Sinine Äratus, нынешний председатель которой и депутат Рийгикогу Руубен Каалеп называет себя в своем профиле в Twitter сторонником финно-угорского превосходства.

«Руубен Каалеп всего один из тысяч членов. В каждой партии есть разные люди. В рядах социал-демократов и Партии реформ есть бывшие коммунисты, но я бы не стал из-за этого называть ни одну из этих партий коммунистической», - сказал Мадисон.

У Мадисона спросили, считает ли он себя сторонником финно-угорского превосходства.