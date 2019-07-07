Эстонка чудом не стала жертвой взрыва в американском торговом центре: ее спасла бутылка воды

Занимающаяся плаванием на открытой воде Мерле Лийванд, чтобы навести последний лоск к соревнованиям в Южной Корее, ехала на машине на тренировку, когда решила заехать в магазин за бутылкой воды.

«Было похоже будто началось землетрясение, - рассказала Postimees Лийванд. - Сначала подумала, что это и есть землетрясение, а потом увидела пожарные машины».

Магазин, куда она зашла за водой, находится в двухстах метрах от места взрыва. В результате взрыва были выбиты стекла бассейна LA Fitness. Подруга Лийванди, которая в момент взрыва уже была в бассейне, пострадала.

Работающая во Флориде тренером по плаванию Лийванд направилась тренироваться в бассейн, поскольку на улице сверкала молния. LA Fitness — единственный бассейн в маленьком городе Плантейшн.

«Слава Богу, что до тренировки зашла в магазин, - говорит Лийванд. - Повезло. Все больше задумываюсь о том, что происходит вокруг меня».