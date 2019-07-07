«Каким местом они думали?»: работающим на Певческом празднике раздали сумки с нецензурной надписью

Работающим на Певческом поле в качестве так называемых работников сцены и продавцов справочников Певческого праздника на время работы дали поясные сумки с своеобразной надписью, пишет Postimees.
Как минимум часть работников сцены ходили с поясными сумками, на которых большими буквами было написано «Whatever», а более мелким шрифтом «Sometimes We Just Don’t Give A Fu*k».
«Каким местом думали закупающие сумки? Или они просто не владеют иностранным языком?» - спрашивает мать одного из работников сцены.