Вс, 7.07.2019
Человечное и дружественное государство сделает все, чтобы сохранить своих граждан. Кейт Пентус-Розиманнус
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Каким местом они думали?»: работающим на Певческом празднике раздали сумки с нецензурной надписью

«Каким местом они думали?»: работающим на Певческом празднике раздали сумки с нецензурной надписью

Надписи на поясных сумках вызвали недоумение.

ФОТО: Erakogu

Работающим на Певческом поле в качестве так называемых работников сцены и продавцов справочников Певческого праздника на время работы дали поясные сумки с своеобразной надписью, пишет Postimees.

Часть работников ходили с сумками с такой надписью. 

ФОТО: Erakogu

Как минимум часть работников сцены ходили с поясными сумками, на которых большими буквами было написано «Whatever», а более мелким шрифтом «Sometimes We Just Don’t Give A Fu*k».

«Каким местом думали закупающие сумки? Или они просто не владеют иностранным языком?» - спрашивает мать одного из работников сцены.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ