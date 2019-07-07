Subway в Эстонии стонет от убытков

В прошлом году Postimees писал, что если посмотреть на работу Footlong OÜ, которая действует в рамках договора франчайзинга Subway, то всё не кажется таким позитивным, как хотелось бы. В прошлом году компания понесла самый большой убыток в истории - почти 150 тысяч евро. За эти годы сумма убытков составила уже 340 тысяч евро.

Собственный капитал компании в минусе на 381 тысячу евро, что не соответствует требованиям Коммерческого кодекса. Это означает, что владельцы должны вкладывать деньги в компанию, полностью закрывать бизнес или покрывать убытки прибылью будущих лет. На последний пункт руководство компании особенно надеется.

Руководство Footlong OÜ Генри Оро и Атс Райгла написали в годовом экономическом отчете, что для достижения прибыли они должны сделать цепочки поставок и логистические услуги компании более эффективными. Также разнообразить свой ассортимент и исправить рекламную деятельность. Надо сказать, что точно такие же надежды были у правления в прошлом году.

Первый магазин сети закусочных Subway в Эстонии был открыт в марте 2013 года в центре Таллинна на бульваре Эстония. За ним последовали магазины в Пеэтри Сельвер и Ярве центре. Четвертый магазин сэндвичей открылся в Пярну в 2015 году. Всего в Эстонии 14 магазинов этой сети.