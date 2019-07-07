Бизнес не задался: рестораны Эвелин Ильвес терпят колоссальные убытки

Ильвес основала предприятие Evelini Eluköök OÜ в июне 2015 года. Если сначала бизнес шел хорошо, но два последних года фирма терпит серьезные убытки.

В прошлом году Evelini Eluköök при обороте в почти 100 000 евро получила убытки на 15 000 евро. Годом ранее убытки составили 24 000 евро.

Треть дохода предприятия идет на оказание услуги общественного питания. Один ресторан находится в Старом городе Таллинна, а другой на Хийумаа. Оставшиеся деньги идут на творческую и обучающую деятельность. Например, Ильвес проводит лекции по здоровому питанию и организует семинары по выпечке хлеба.

Поскольку рестораны готовы и работают, Эвелин Ильвес планирует расширять бизнес в другую сторону, то есть в проведение консультаций и курсов.

Собственный капитал Evelini Eluköök ушел в минус на 15 000 евро. Убытки бизнесвумен обещает покрыть за счет прибыли в предстоящий период.

Расходы на зарплаты составляют 8000 евро. Учитывая, что в фирме в прошлом году в среднем работали два человека, их месячная зарплата составляла 333 евро.