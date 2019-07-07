Из горящего дома вытащили человека: медикам не удалось его спасти

В субботу, 6 июня, вечером из горящего дома спасатели вытащили человека. К сожалению, медикам не удалось его реанимировать.
Вчера в 22.09 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Ляэне-Вирумаа, в поселке Кадрина в деревянном доме на Неэрути-теэ.
Когда спасатели прибыли на место из окон дома и из всех открытых дверей валил дым, горела спальня.
Из горящего дома вынесли мужчину лет 60-ти, которого передали скорой помощи. Реанимация результатов не дала.
В спасательных работах приняли участие команды спасателей из Раквере, Тапа и Вяйке-Маарья, а также добровольцы из Кадрина. Пожар был потушен к 23.40.
Причины и обстоятельства пожара будут выяснены в ходе производства.