На Певческий праздник билеты не купить: концерт можно посмотреть на больших экранах по всей Эстонии

На сегодняшний концерт XXVII Праздника песни «Моя любовь» предварительно продано около 60 000 билетов, численность певцов и музыкантов, которые участвуют в празднике 35 000 человек. Наступила ситуация, когда по решению организаторов для обеспечения безопасности людей приостанавливается предварительная продажа билетов. Людям без билета советуют не приходить к воротам Певческого поля.
Предварительная продажа билетов на сегодняшний концерт приостанавливается из соображений безопасности.
Всех людей, кто не купил билет на праздник, просят смотреть трансляцию праздника на больших экранах, установленных в Таллинне на площади Вабадузе и в замке Маарьямяги, а также на больших экранах во всех уголках Эстонии.
По заверению полиции, медицинской службы и Спасательного департамента, приоритетным является обеспечение безопасности для посетителей с билетами. Для быстрого вмешательства, необходимо обеспечить проход в толпу людей как для того, чтобы позвать о помощи, так и для того, чтобы оказать ее.
Сегодняшний концерт XXVII Праздника песни «Моя любовь» можно в 14:00 часов смотреть в прямой трансляции на больших экранах во многих уголках Эстонии. В Таллинне праздник песни будет транслироваться на площади Вабадузе.
Сегодня концерт праздника песни в прямом эфире можно смотреть:
- В порту Орьяку (Хийумаа) в 14:00
- На центральной площади в Рапла в 14:00
- На центральной площади в Куррессааре (Сааремаа) в 14:00
- В детском парке в Пярну в 14:00
- На площади Вабудузе в Таллинне в 14:00
- В парке замка Таагепера (Валгамаа) в 10:00
- На центральной площади в Пылва (Пылвамаа) в 11:00
- Во дворе усадьбы Лооси (Вырумаа) в 11:00
- Центр культуры в Йыгева (Йыгевамаа) в 11:00
- Во дворе Нарвского замка (Ида-Вирумаа) в 11:00
- Около рынка Роотси в Хаапсалу (Ляэнемаа) в 11:00
- В Эстонском национальном музее перед входом А (Тартумаа) в 11:00
- На Певческом поле в Вильянди (Вильяндимаа) в 11:30
- На центральной площади в Пайде (Ярвамаа) в 12:00
Для общего просмотра праздника песни и танца в разных уголках Эстонии установлены LED-экраны размером 3х5 метров, а также стулья. Так как это юбилейный праздник, организаторы во многих уездах также позаботились о дополнительных видах деятельности, для того чтобы еще больше поддержать праздничное настроение. Отдельно до 18:00 в воскресенье можно будет также бесплатно смотреть на большом экране концерт в парке замка Маарьямяги, где для этого установлен также большой экран.