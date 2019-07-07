На Певческий праздник билеты не купить: концерт можно посмотреть на больших экранах по всей Эстонии

Предварительная продажа билетов на сегодняшний концерт приостанавливается из соображений безопасности.

Всех людей, кто не купил билет на праздник, просят смотреть трансляцию праздника на больших экранах, установленных в Таллинне на площади Вабадузе и в замке Маарьямяги, а также на больших экранах во всех уголках Эстонии.

По заверению полиции, медицинской службы и Спасательного департамента, приоритетным является обеспечение безопасности для посетителей с билетами. Для быстрого вмешательства, необходимо обеспечить проход в толпу людей как для того, чтобы позвать о помощи, так и для того, чтобы оказать ее.

Сегодняшний концерт XXVII Праздника песни «Моя любовь» можно в 14:00 часов смотреть в прямой трансляции на больших экранах во многих уголках Эстонии. В Таллинне праздник песни будет транслироваться на площади Вабадузе.

Сегодня концерт праздника песни в прямом эфире можно смотреть:

В порту Орьяку (Хийумаа) в 14:00

На центральной площади в Рапла в 14:00

На центральной площади в Куррессааре (Сааремаа) в 14:00

В детском парке в Пярну в 14:00

На площади Вабудузе в Таллинне в 14:00

В парке замка Таагепера (Валгамаа) в 10:00

На центральной площади в Пылва (Пылвамаа) в 11:00

Во дворе усадьбы Лооси (Вырумаа) в 11:00

Центр культуры в Йыгева (Йыгевамаа) в 11:00

Во дворе Нарвского замка (Ида-Вирумаа) в 11:00

Около рынка Роотси в Хаапсалу (Ляэнемаа) в 11:00

В Эстонском национальном музее перед входом А (Тартумаа) в 11:00

На Певческом поле в Вильянди (Вильяндимаа) в 11:30

На центральной площади в Пайде (Ярвамаа) в 12:00