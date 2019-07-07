Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone

По словам женщины, в результате взрыва ее машина загорелась, и салон был полностью уничтожен. Пратт рассказала, что ранее она заменила старую батарею телефона на новую, которую заказала на сайте Amazon.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли пожарные. Они отметили, что последствия могли быть значительно хуже, если бы окна автомобиля были открыты.