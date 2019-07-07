Вс, 7.07.2019
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Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Аэропорт "Домодедово".

ФОТО: Evgeny Biyatov / Sputnik / Scanpix

Экстренные службы Москвы проверяют поступившие через социальные сети сообщения о якобы заложенных на двух самолетах и в столичном аэропорту "Домодедово" бомбах, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, в поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно - в зоне вылета самого аэропорта, заявил он.

По словам источника, данную информацию проверяют правоохранительные органы и службы аэропорта.

Багаж якобы заминированных рейсов отправлен на повторный осмотр, добавил собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по данному поводу.

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