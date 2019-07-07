Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времен войны эвакуированы тысячи людей

Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 7 июля, проходит подготовка к операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. В восточной части города эвакуированы около 16,5 тысячи человек, в том числе 25 пациентов одной из больниц, находящиеся в коме. Движение общественного транспорта остановлено, закрыт зоопарк.

Жители должны были покинуть свои дома до 8 утра по местному времени. После этого правоохранители начали проверять, не остался ли кто-то в зоне проведения операции по обезвреживанию - в том числе на вертолете с воздуха, используя тепловизионную камеру.

500-килограммовая бомба времен Второй мировой войныбыла обнаружена при строительных работах вблизи здания Европейского центробанка (ЕЦБ). Операция по обезвреживанию осложнена тем, что взрыватели, которые должны извлекаться из бомбы при дистанционном управлении, сильно деформированы.

Самая массовая эвакуация в Германии