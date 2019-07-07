В Таллинне две девочки пошли гулять в парк и пропали: полиция развернула поиски

В субботу вечером девочки направились в парк Мянни. Они говорили с родителями по телефону около 23:00, а после их телефоны были выключены. Призыв помочь найти пропавших активно распространялся в соцсетях.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава сообщила Rus.Postimees, что полиция вместе с близкими вчера ночью и сегодня занималась выяснением местонахождения девочек. «В сотрудничестве с близкими сегодня днем удалось выяснить возможное местонахождение девочек. В 14 часов полицейские проверили информацию, что девочки на пути домой, и убедились, что они благополучно туда добрались», - сказала Аава.