Вс, 7.07.2019
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  • В Таллинне две девочки пошли гулять в парк и пропали: полиция развернула поиски

В Таллинне две девочки пошли гулять в парк и пропали: полиция развернула поиски

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Jarva Teataja /

Вчера вечером 10-летняя Лийса и 11-летняя Сандра отправились гулять в столичный парк Мянни и пропали, близкие не могли с ними связаться и обратились в полицию.

В субботу вечером девочки направились в парк Мянни. Они говорили с родителями по телефону около 23:00, а после их телефоны были выключены. Призыв помочь найти пропавших активно распространялся в соцсетях.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава сообщила Rus.Postimees, что полиция вместе с близкими вчера ночью и сегодня занималась выяснением местонахождения девочек. «В сотрудничестве с близкими сегодня днем удалось выяснить возможное местонахождение девочек. В 14 часов полицейские проверили информацию, что девочки на пути домой, и убедились, что они благополучно туда добрались», - сказала Аава.

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