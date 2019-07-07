Билл Гейтс рассказал о «волшебных заклинаниях» Стива Джобса

По его словам, Джобс при помощи этого мог сделать любую «умирающую» компанию самой дорогой в мире, пишет Lenta.ru. Себя при этом Гейтс назвал младшим волшебником. «Я был как младший волшебник, потому что он читал заклинания, и я видел, что люди очарованы. Но поскольку я мелкий волшебник, на меня заклинания не действуют», — сказал он.

Также Гейтс, компания которого долгие годы конкурировала с Apple, заявил, что не встречал в жизни людей, столь же талантливых и мотивированных, как Стив Джобс. В качестве примера он привел конец 1980-х, когда компания NeXT, которую тогда возглавлял Джобс, в течение года не смогла продать ни одного компьютера. Несмотря на это бизнесмен все же пошел дальше и в 1997 году Apple выкупила NeXT.