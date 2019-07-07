«Если билет не куплю, перемахну через забор»: люди час стоят в очереди, чтобы попасть на Певческий праздник

Помимо людей, у которых куплены билеты, на Певческом поле вместе с певцами и музыкантами находится свыше 100 000 человек. «Всех людей, которые не смогли приобрести билет, мы просим отнестись с пониманием и воспользоваться возможностью посмотреть трансляцию праздника на больших экранах в Таллинне на площади Вабадузе и в замке Маарьямяэ, а также на больших экранах, установленных в разных уголках Эстонии. Продажа билетов будет снова открыта у входов на Певческое поле, как только численность людей, покинувших территорию праздника, позволит это сделать», - уточнили организаторы.

По заверению полиции, медицинской службы и Спасательного департамента, приоритетным является обеспечение безопасности для посетителей с билетами. «Для быстрого вмешательства, необходимо обеспечить проход в толпу людей как для того, чтобы позвать о помощи, так и для того, чтобы оказать ее. Для обеспечения безопасности, как полиции, спасателям, так и медикам необходимо место, для того чтобы при необходимости помощь успела вовремя», - сказал руководитель отделения полиции центральной части города Кайдо Саарнийт.