«Если билет не куплю, перемахну через забор»: люди час стоят в очереди, чтобы попасть на Певческий праздник
По состоянию на 15:00 часов, на сегодняшний концерт XXVII Праздника песни «Моя любовь» продано свыше 62 000 билетов. На данный момент по решению оперативного штаба для обеспечения безопасности билеты на праздник больше не продаются как в предварительной продаже, так и у ворот Певческого поля.
Помимо людей, у которых куплены билеты, на Певческом поле вместе с певцами и музыкантами находится свыше 100 000 человек. «Всех людей, которые не смогли приобрести билет, мы просим отнестись с пониманием и воспользоваться возможностью посмотреть трансляцию праздника на больших экранах в Таллинне на площади Вабадузе и в замке Маарьямяэ, а также на больших экранах, установленных в разных уголках Эстонии. Продажа билетов будет снова открыта у входов на Певческое поле, как только численность людей, покинувших территорию праздника, позволит это сделать», - уточнили организаторы.
По заверению полиции, медицинской службы и Спасательного департамента, приоритетным является обеспечение безопасности для посетителей с билетами. «Для быстрого вмешательства, необходимо обеспечить проход в толпу людей как для того, чтобы позвать о помощи, так и для того, чтобы оказать ее. Для обеспечения безопасности, как полиции, спасателям, так и медикам необходимо место, для того чтобы при необходимости помощь успела вовремя», - сказал руководитель отделения полиции центральной части города Кайдо Саарнийт.
Postimees узнал, что думают о сложившейся ситуации люди, которые все еще ждут у ворот Певческого поля. Смотрите видео!