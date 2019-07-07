Прокуратура передала в суд дело о ДТП, приведшем к смерти эстонской ведущей

В начале июня прокуратура передала уголовное дело в суд в рамках согласительного делопроизводства, сообщила BNS пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова. «Время судебного заседания пока не назначено», - отметила она.

Ведущая благотворительной телепередачи "Kodutunne" Сигне Лахтейн поздним вечером 22 марта прошлого года попала в тяжелую аварию на шоссе Таллинн-Тарту, где легковой автомобиль, который она вела, столкнулся с грузовиком.

Спасателям пришлось вырезать женщину из деформированного автомобиля. Лахтейн доставили в клинику Тартуского университета, где она скончалась 2 апреля прошлого года.

Согласно дорожно-технической экспертизе, ДТП произошло по вине водителя грузовика, гражданина Турции, который из-за сложных погодных условий утратил контроль над грузовиком.

«Собранные в ходе экспертизы данные подтвердили, что именно водитель грузовика в тяжелых дорожных условиях не справился с управлением своей машиной и выехал на встречную полосу движения», - сказала окружной прокурор Аннели Хинто.