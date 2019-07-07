Ее жизни может грозить опасность: в Таллинне пропала 14-летняя девочка

ФОТО: Politsei

Близкие видели ее в последний раз 5 июля в 19.30 на Певческом поле. Полицейские побеседовали с семьей и друзьями девочки, собрали информацию о возможных местах ее нахождения, также информация о пропаже девочки была передана полицейским патрулям. Насколько известно, в последний раз она находилась вчера в полдень в Ласнамяэ. Она могла направиться в Тарту, но может быть по-прежнему в Таллинне.

Ее рост 165 см, у нее стройное телосложение. У нее рыжевато-блондинистые волосы до плеч (как на первой фотографии) и она носит очки. На ней были белые джинсы, черно-розовые кроссовки Nike и темно-фиолетовая блузка (как на второй фотографии).