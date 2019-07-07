Картина дня: второй концерт Певческого праздника, гибель человека в пожаре и взрыв в американском ТЦ

Блог, фото и видео: начался второй концерт Певческого праздника

На прошедшем в субботу вечером концерте-открытии приняли участие 82 000 человек. Сегодня концерт тоже вызвал большой ажиотаж. Читать далее...

Видео: на Певческом празднике агрессивная женщина устроила драку

По данным оперативных служб, как торжественное шествие, так и концерт прошли спокойно. Хотя и не обошлось без небольших происшествий. Читать далее...

Ее жизни может грозить опасность: в Таллинне пропала 14-летняя девочка

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне 14-летней Ханны-Лийсы. Читать далее...

Из горящего дома вытащили человека: медикам не удалось его спасти

В субботу, 6 июня, вечером из горящего дома спасатели вытащили человека. К сожалению, медикам не удалось его реанимировать. Читать далее...

Фото и видео: на Латвию обрушилась гроза с градом и смерчами, на Эстонию надвигается циклон

По всей Латвии сегодня идут дожди и гремит гром, в отдельных местах ливни очень сильные, падает град. Синоптики сообщают, что циклон приближается к Эстонии. Читать далее...

Яак Мадисон: я сторонник превосходства эстонцев на эстонской земле

Праворадикализм понятие относительное, а у эстонцев и русских есть нечто общее, заявил финским СМИ евродепутат от Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон. Читать далее...

«Каким местом они думали?»: работающим на Певческом празднике раздали сумки с нецензурной надписью

Работающим на Певческом поле в качестве так называемых работников сцены и продавцов справочников Певческого праздника на время работы дали поясные сумки с своеобразной надписью. Читать далее...

Фото и видео: в США в торговом центре прогремел мощный взрыв

По меньшей мере 20 человек получили ранения при взрыве газа в торговом центре в городе Плантейшн в американском штате Флорида. Читать далее...

Водитель уснул и врезался в дерево: пострадали двое взрослых и двое детей

Сегодня, 7 июня, ночью в Пыльвамаа произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Среди пострадавших мальчики 11 лет и одного года. Читать далее...

В Таллинне две девочки пошли гулять в парк и пропали: полиция развернула поиски

Вчера вечером 10-летняя Лийса и 11-летняя Сандра отправились гулять в столичный парк Мянни и пропали, близкие не могли с ними связаться и обратились в полицию. Читать далее...

Бизнес не задался: рестораны Эвелин Ильвес терпят колоссальные убытки

Ильвес основала предприятие Evelini Eluköök OÜ в июне 2015 года. Если сначала бизнес шел хорошо, но два последних года фирма терпит серьезные убытки. Читать далее...

Вот это сумма! Swedbank выплатил рекордные в истории Эстонии дивиденды