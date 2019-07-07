Пять стран, где цифровое будущее уже наступило. Как там живется?

Израильтянам нравится прозвище, которое заслужила их страна - 'Startup Nation' ("нация стартапов"), и большинство редко отключает свои мобильные приложения для соцсетей и коммуникаций.

"Даже у пожилых людей есть смартфоны. Старики зависают в "Фейсбуке", разговаривают по видеосвязи, переписываются в WhatsApp. Вы легко встретите здесь, скажем, женщину лет 60-70, пользующуюся мессенджером или делающую видеозвонок внукам, находящимся где-нибудь в США", - рассказывает живущая в Израиле Мария Пинелис, представитель InterNations.

По словам Рафаэля Хоупа, сооснователя и исполнительного директора медийной компании Amen V'Amen, живущего недалеко от Тель-Авива, интернет в стране быстрый, дешевый и надежный, что ценится как предпринимателями, так и "цифровыми кочевниками".

"Лично я в основном работаю из дома или из кафе, что означает - я довольно сильно полагаюсь на общедоступный интернет", - говорит он.

"Во многих кафе бесплатный WiFi. Кроме того, многие местные интернет-провайдеры в Израиле предоставляют WiFi-доступ во многих городских районах своим пользователям бесплатно".

Те, кому нравится жизнь в стиле "стартап", обычно направляются в Тель-Авив, известный как город, который никогда не спит, рассказывает Хоуп, и где расположено большинство из почти тысячи стартапов страны.

"Это привлекает многих израильтян, особенно молодых, которые готовы платить высокую арендную плату за жилье в Тель-Авиве, лишь бы быть частью сообщества".

Канада

Место в общем рейтинге - седьмое

Канада заняла высокие места во всех категориях, особенно - в доступе к госуслугам онлайн и безналичных платежах.

Цифровая жизнь более развита здесь в крупных городах, куда современные технологии пришли быстрее и где лучше и надежнее интернет-доступ.

"Такие мегаполисы как Торонто более благоприятны для цифровой жизни, - рассказывает канадец Эрик Вичопен, ведущий блог на сайте Penguin and Pia. - Новые, более мелкие магазины быстрее адаптируются ко всему новому в технологиях - в том числе и к оплате покупок с помощью смартфона".

Интернет-услуги в Канаде стоят, как правило, дороже, чем в других странах, поскольку телекоммуникационная отрасль довольно консолидирована, а покрытие в отдаленных районах бывает неуверенным.

"Канада регулярно возглавляет списки стран с наиболее дорогим интернетом. Кроме того, здесь один из самых медленных "высокоскоростных" доступов", - рассказывает Томас Янковски, старший сотрудник криптовалютной торговой платформы Coinsquare.

Однако, если говорить в общем, доступность государственных услуг в онлайне и неограниченный доступ в интернет (восьмое и 11-е места в этих категориях) делает Канаду довольно привлекательной для предпринимателей, желающих вести свой бизнес оттуда, откуда им хочется.