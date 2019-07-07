Швейцарцы: традиция эстонского Певческого праздника была заложена в Швейцарии

Из швейцарского хора никто не говорит по-эстонски, однако живущий за рубежом друг-эстонец помог им выучить песни и произношение. Эстонское произношение сначала давалось с трудом, но желание попасть на Певческий праздник перевесило.

Дирижер Дэвид Россел пояснил, что сейчас в Швейцарии нет певческих праздников, однако в 19 веке традиция певческого праздника была заложена именно в Швейцарии.

«Традиция Певческого праздника была заложена в Швейцарии в 1825 году, откуда она перешла в Германию и через прибалтийских немцев попала в Латвию и Эстонию. Швейцария в действительности начала традицию Певческого праздника», - сказала Россел.

По его словам, только эстонцы сделали из Певческого праздника такое масштабное событие, каким оно является сейчас.

«Традиции было положено начало в Швейцарии, но, к сожалению, в Швейцарии это больше не проходит так грандиозно. Но здорово видеть, что Эстония по-прежнему воплощает мечту Швейцарии о певческом празднике», - сказал он.