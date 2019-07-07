Тысячи маленьких исполнителей впервые выступают на Певческом празднике

По словам дирижера хоров малышей Марет Аланго, песни, подобранные в репертуар маленьких исполнителей, имеют точку соприкосновения и с текстами старого времени, и с по-новому звучащей музыкой. «Например, в песне Сийри Сиймер и Михкеля Веске Ilus oled, isamaa, дети исполняют песню на стихи, написанные 150 лет назад. Мне кажется, что это очень красивый и благородный жест, направленный к нашим предкам», - сказала Аланго.

В выступлении сводных хоров малышей на сегодняшнем концерте праздника песни впервые прозвучит песня Rõõmulaul, дирижер - Марет Аланго, эстонские стихи написал Рихо Пятс, сценические движения поставила главный постановщик XX Праздника танца Вайке Раясте.

Также под управлением дебютанта праздника песни Вальве Майдле малыши исполнят совершенно новую песню Naerulohkudega maailm, музыку к которой сочинила Хелин-Мари Ардер и слова Оливиа Саар. Третьим произведением, которое прозвучит в исполнении малышей, будет песня под управлением Яаники Куузикна, слова и музыку Олава Эхала и Юхана Виидингу Buratino laul, и в заключении будет исполнена под управлением Аннели Тракс произведение Сийри Сиймер и Михкеля Веске Ilus oled, isamaa.

Так много малышей еще не было ни на одном общем празднике песни. На юбилейном празднике это стало возможно благодаря тому, что XXVII Праздник песни и XX Праздник танца «Моя любовь» сделали по сравнению с предыдущими праздниками на один день длиннее. Исходя их этого представления праздника танца прошли в четверг и пятницу, и в субботу танцоры, которые ночевали в школьных зданиях, освободили место для малышей, приехавших из других уездов.