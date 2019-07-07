Вс, 7.07.2019
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  • Михал: закрытие Лаагна-теэ обсуждалось неделями, хаос в движении общественного транспорта был создан во время Певческого праздника

Михал: закрытие Лаагна-теэ обсуждалось неделями, хаос в движении общественного транспорта был создан во время Певческого праздника

Кристен Михал.

ФОТО: Eero Vabamägi

Реформист Кристен Михал критикует организацию общественного транспорта во время Певческого праздника и удивляется, что предстоящее закрытие Лаагна-теэ обсуждалось неделями, а общественный транспорт Таллинна без предварительных разговоров погрузился в хаос.

По словам Михала, вчерашние и сегодняшние новости показывают, что во время Праздника песни в общественном транспорте главенствует настоящий хаос. По его словам, такая вещь либо исходит от плохого управления городом, либо от слишком надменного призыва ходить пешком, сообщает Postimees.

«Каждый житель Таллинна, в том числе ребенок или пенсионер, платит 160 евро в год за «бесплатны» транспорт (проверенный факт). Здесь нет ничего бесплатного, и за эти деньги граждане и гости должны получить лучшую организацию и управление. И если вы не можете сделать это, то несколько боссов могут идти искать новую работу. Потому что фестиваль песни не может быть сюрпризом», - написал Михал в Facebook.

«Мэр, который в течение трех недель договаривался о том, какую улицу закрывать и на сколько часов, мог бы провести более короткие переговоры с транспортными начальниками и организаторами, которые не могут предвидеть Певческий праздник и не поднимают трубку. К тому же, в чьей сфере государственные закупки имеют значение», - добавил он.

«На его месте я бы провел эти переговоры просто - взял белую бумагу и ручку и требовал бы отставки», - предложил Михал.

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