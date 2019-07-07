В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены храмы из Пскова

ЮНЕСКО внесла в список Всемирного культурного наследия памятники истории и архитектуры исторического центра российского Пскова и азербайджанского Шеки. Такое решение было принято на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в воскресенье, 7 июля. В список также добавлены четыре других объекта из Португалии, Испании и Великобритании, передает Deutsche Welle.
🔴 BREAKING— UNESCO (@UNESCO) July 7, 2019
New inscription on @UNESCO #WorldHeritage List: Monuments of Ancient Pskov in Russian Federation 🇷🇺. Congratulations! 👏
ℹ https://t.co/thV0mwrj0X #43WHC #Russia pic.twitter.com/Rhpjl9h3U7
🔴 BREAKING— UNESCO (@UNESCO) July 7, 2019
Historic Centre of Sheki with the Khan’s Palace in #Azerbaijan 🇦🇿 has been inscribed on @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo! 👏
ℹ https://t.co/thV0mwrj0X #43WHC pic.twitter.com/IhkDScjQvS
Объектами Всемирного культурного наследия признаны десять церквей псковской архитектурной школы, в том числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и церковь Василия на Горке. Расцвет псковской школы, впитавшей в себя византийские и новгородские традиции и ставшей одним из ведущих направлений в русской архитектуре, пришелся на 15-й и 16-й века, отмечается в сообщении ЮНЕСКО.
В свою очередь, в городе Шеки в список ЮНЕСКО внесены Дворец шекинских ханов и исторический центр. Архитектура дворца на северо-востоке страны и ряда купеческих домов отражает уровень благосостояния, достигнутый за счет развития шелковой промышленности и торговли шелком во второй половине 18-го века и в 19-м столетии, отмечают в ЮНЕСКО.
Накануне ЮНЕСКО внесла в список Всемирного культурного наследия германо-чешский горнодобывающий регион Рудные горы, а также историческую водопроводную систему в Аугсбурге.