В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены храмы из Пскова

Объектами Всемирного культурного наследия признаны десять церквей псковской архитектурной школы, в том числе собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и церковь Василия на Горке. Расцвет псковской школы, впитавшей в себя византийские и новгородские традиции и ставшей одним из ведущих направлений в русской архитектуре, пришелся на 15-й и 16-й века, отмечается в сообщении ЮНЕСКО.

В свою очередь, в городе Шеки в список ЮНЕСКО внесены Дворец шекинских ханов и исторический центр. Архитектура дворца на северо-востоке страны и ряда купеческих домов отражает уровень благосостояния, достигнутый за счет развития шелковой промышленности и торговли шелком во второй половине 18-го века и в 19-м столетии, отмечают в ЮНЕСКО.