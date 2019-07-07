Срочно звоните в полицию, если увидите этого мужчину

В воскресенье в Вирускую тюрьму к предусмотренному времени не вернулся заключенный Евгений Боровичев, передает Postimees.
Рост 39-летнего Боровичева - 180 см, он худощавый, у него серые глаза. Особые приметы - на левом плече разные татуировки - трехглавый дракон и чудовища, трехглавый лев и череп с крыльями.
Уходя из тюрьмы, Боровичев был одет в бежевые шорты и темную толстовку.
Его признали виновным в кражах и нарушении правил эксплуатации транспортного средства, по неосторожности повлекшем за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фотографии мужчины, просят незамедлительно связаться с полицией по короткому номеру 112 или по номеру тюремной службы 5302 4893.