Срочно звоните в полицию, если увидите этого мужчину

Рост 39-летнего Боровичева - 180 см, он худощавый, у него серые глаза. Особые приметы - на левом плече разные татуировки - трехглавый дракон и чудовища, трехглавый лев и череп с крыльями.

Уходя из тюрьмы, Боровичев был одет в бежевые шорты и темную толстовку.

Его признали виновным в кражах и нарушении правил эксплуатации транспортного средства, по неосторожности повлекшем за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть.