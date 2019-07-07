В Белоруссии переполненный Mercedes попал в аварию: пять человек погибли

В машине находились 10 человек, что, по словам Чемодановой, недопустимо. По уточненным данным, в автомобиле ехали пятеро мужчин, две женщины и трое малолетних детей. Погибли пять человек — мужчина, женщина и все трое детей. Четверо из них погибли на месте, тело пятой жертвы — девятилетней девочки — нашли позднее.