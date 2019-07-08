«Мистер Георг Отс»: задача создателей – прикоснуться к голосу легенды предельно честно и со знанием дела

Rus.Postimees пообщался с художником-постановщиком проекта Ростиславом Протасовым из московского театра «Геликон-опера».

Удивить публику – возможно!

– Какую задачу перед художником-постановщиком «Мистера Георга Отса» поставил Дмитрий Бертман?

– Мне важно было решить задачу так, чтобы это была и театральная постановка, и документальная история.

Решение Дмитрия Бертмана не вводить в спектакль артиста, играющего Георга Отса, я считаю правильным. Мы делаем спектакль про современную легенду.

Протасов: "Это будут фрески в клиповой манере" ФОТО: FB, moskva teater Helikon

Для меня, как соавтора Дмитрия, очень важно то, что голос Георга Отса звучит до сих пор. Его песни перепеть невозможно, хотя их и поют на каждом шагу разные исполнители. Оригинальный тембр, своеобразная и аскетичная актерская подача (он мог просто стоять на сцене и петь), море обаяния и потрясающая аура вокруг – в этом весь Отс.

Работая с материалами, начинаешь осознавать, что у него не было врагов. Да, были злопыхатели, кто-то мог к нему негативно относиться, но врагов не было, потому что он ни единому человеку не сделал никакого вреда. Скорее, он наносил вред себе, пропуская всё через себя.

Георгу Отсу было присуще некое внутреннее мученичество, которое рождало историю подачи материала. Любая песня – напевная, звучащая – создавала целую картину.

Я раньше никогда не слышал «Сааремааского вальса». Прослушав несколько вариантов – и на эстонском, и на русском, я был потрясен тем, насколько это была мелодичная история, и какой любовью в ней пропитана каждая строчка – к эстонскому воздуху, земле, к этим волнам и соснам. Он реально – сын своей земли, несмотря на то, что был еще и сыном большого государства.

Мы же знаем, что весь Советский Союз любил Георга Отса, у него были концерты по всей стране, но эту частичку Эстонии он все время с достоинством красиво нес с собой во всех песнях.

– Насколько музыка и тот факт, что в спектакле отсутствует артист в роли Георга Отса, повлияли на создание визуальной концепции?

– Разумеется, повлияли. Мы готовим этот спектакль к 100-летнему юбилею певца – как взгляд из сегодняшнего дня. Георга Отса нет с нами уже с 75 года. Эпоха сменилась! И государства сменились. Нас разделяет с ним целый временной пласт – больше 40 лет. И на сегодняшний день можно передать только отношение наших современников к Отсу – рассказать, как мы это видим.

Георг Отс. ФОТО: Частный архив.

Например, я родился и вырос в советскую эпоху и помню Отса, его записи. Пластинки Отса тогда были в каждой советской семье. Некий трепет из моего детства присутствует и сейчас. Наверное, я в чем-то буду пытаться передать свои детские чувства и пройти через эти воспоминания.