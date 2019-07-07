Полиция рассказала, когда можно будет уехать с Певческого праздника на автомобиле или общественном транспорте

На сегодняшнем концерте Певческого праздника в качестве выступающих и зрителей находилось более 100 000 человек. Для того, чтобы обеспечить людям возможность безопасно покинуть место, движение общественного транспорта будет восстановлено после того, как дорога освободится, передает Postimees.
«После богатого эмоциями Певческого праздника каждый зритель и участник хочет безопасно добраться домой. По этой причине мы не можем пропустить уезжающих с Певческого поля раньше остальных до того, как массы безопасно доберутся до города», - руководитель Кесклиннаского участка Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.
Быстрее всего с Певческого поля можно вернуться пешком. Организаторы Певческого праздника советуют насладиться хорошей погодой и идти пешком в центр города через Кадриорг. Общественный транспорт начнет ходить после того, как большая часть народа освободит дорогу. Это произойдет ориентировочно через час после окончания концерта. Автомобилистам рекомендуется избегать района Певческого поля, особенно во время окончания празднике с 20-23.
«Праздник песни и танца - общественное мероприятие с наибольшим числом участников, поэтому оно меняет организацию обычного распорядка движения. Просим относиться разумно и желаем безопасной дороги домой», - добавил Саарнийт.