Полиция рассказала, когда можно будет уехать с Певческого праздника на автомобиле или общественном транспорте

«После богатого эмоциями Певческого праздника каждый зритель и участник хочет безопасно добраться домой. По этой причине мы не можем пропустить уезжающих с Певческого поля раньше остальных до того, как массы безопасно доберутся до города», - руководитель Кесклиннаского участка Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт.

Быстрее всего с Певческого поля можно вернуться пешком. Организаторы Певческого праздника советуют насладиться хорошей погодой и идти пешком в центр города через Кадриорг. Общественный транспорт начнет ходить после того, как большая часть народа освободит дорогу. Это произойдет ориентировочно через час после окончания концерта. Автомобилистам рекомендуется избегать района Певческого поля, особенно во время окончания празднике с 20-23.