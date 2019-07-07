Нынешний Праздник песни и танца стал самым масштабным в истории

XVII Праздник песни и XX Праздник танца под общим названием "Мое отечество - моя любовь" организаторы называют самым масштабным за всю историю этой традиции, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).
Череда мероприятий, посвященная 150-летию эстонского Праздника песни и танца, получила начало 1 июня с эстафеты праздничного огня по уголкам Эстонии и закончилась в воскресенье большим финальным концертом на Певческом поле в Таллинне.
В этом году праздник впервые проходил не три, а четыре дня. Всего сорок пять тысяч выступающих, сорок семь тысяч участников субботнего шествия, шестьдесят две тысячи зрителей финального концерта и более двух тысяч организаторов.
"Этот юбилейный Праздник песни и танца можно по праву назвать самым масштабным и массовым культурным событием Эстонии в этом году", - заключает новостная программа ETV+.