Нынешний Праздник песни и танца стал самым масштабным в истории

Череда мероприятий, посвященная 150-летию эстонского Праздника песни и танца, получила начало 1 июня с эстафеты праздничного огня по уголкам Эстонии и закончилась в воскресенье большим финальным концертом на Певческом поле в Таллинне.

В этом году праздник впервые проходил не три, а четыре дня. Всего сорок пять тысяч выступающих, сорок семь тысяч участников субботнего шествия, шестьдесят две тысячи зрителей финального концерта и более двух тысяч организаторов.