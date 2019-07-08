Пн, 8.07.2019
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Эгил Левитс вступает в должность президента Латвии

Lätlaste uus superkangelane Egils Levits astub ametisse 8. juulil. Mis tulevase presidendi peamiseks iseloomustavaks tugevuseks kujuneb, saab veel näha.

ФОТО: Edijs Palens/Xinhua/Imago Images/Scanpix

В понедельник, 8 июля, Эгилс Левитс произнесет торжественную клятву, чтобы официально вступить в должность президента Латвии.

В 9:00 состоится внеочередное заседание Сейма, на котором Эгилс Левитс произнесет торжественную клятву, чтобы официально вступить в должность президента Латвии, за чем последует его речь и участие в церемонии вручения высших государственных наград. 

В 11:00  Левитс с супругой возложит цветы к памятнику первого президента Латвии Яниса Чаксте на Лесном кладбище.

В полдень Левитс произнесет речь и возложит цветы к памятнику Свободы. Произнесение новоизбранным президентом речи у памятника Свободы в день инаугурации станет новой традицией. 

Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза.

Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом 5-го Сейма, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии, затем - судьей Суда ЕС.

Левитс  - соавтор принятой 4 мая 1990 года Декларации о независимости Латвии и проекта преамбулы к Конституции Латвии. Был кандидатом на пост президента Латвии в 2015 году.

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