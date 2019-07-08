Пн, 8.07.2019
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Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией

Грузия.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнивший рейс Тбилиси—Москва, приземлился в аэропорту Шереметьево в 4:51. Это последний прямой рейс российской авиакомпании из Грузии, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее свои последние рейсы из Тбилиси в Москву выполнили самолеты российских авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7, а также из Москвы в Тбилиси — грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

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