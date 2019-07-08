Не попавшие на праздник: нужно было предупредить людей, что осталось так мало билетов

Антс и Лийс оставили покупку билетов на потом и попытались купить их на входе, но безуспешно. "Два часа стояли в очереди, но тут сказали, что смысла стоять нет", - сказал Антс.

"Люди приезжают издалека. Разве то, что происходит, нормально? Люди сидяыт за забором. Эстонская республика, простите. Билетов не продают, хотя место же есть", - выражал он недовольство, стоя за забором.

Хейно Майберг вместе с семьей тоже следил за происходящим из-за забора. "Конечно, здорово быть тут, хотя немного опоздал. Но лучше поздно, чем никогда".

Некоторые пытались попасть на праздник, перелезая через забор. Охранник сказал, что видел двоих, кто пришел таким образом.

"Коммуникацию можно было организовать получше - предупредить людей, что осталось всего 5000 билетов или как-то так", - предположил Оливер.

"А то все господа сидели дома, обедали и думали - сейчас откроем компьютер и купим билеты, а в итоге стоим все здесь. Иностранцев, которым не досталось билетов, здесь за воротами много. Они именно потому пришли сюда, что думали, что купят билеты на входе и пройдут", - сказал он.

"Но все равно все хорошо, мы рады", - добавил он оптимистично.