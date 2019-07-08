Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Так политик прокомментировал решение Тегерана перейти ко второму этапу сокращения обязательств по СВПД и обогащению урана выше уровня 3,67%.

«Иран никогда не будет обладать ядерным оружием»,— сказал Трамп в эфире Fox News. Он вновь подчеркнул, что заключенная его предшественником Бараком Обамой ядерная сделка была «крайне безрассудной».

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь анонсировал новые санкции против Тегерана в ответ на возобновление ядерной программы. «Дальнейшее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны вернуться к давно установленному правилу запрета на обогащение урана»,— написал он в Twitter.

Тегеран начал с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров Франции, Великобритании и Германии ввести санкции против Тегерана, подчеркнув, что обогащение урана имеет единственную цель — создание ядерного оружия. Евросоюз выразил «крайнюю обеспокоенность» в связи с заявлением иранского правительства. Россия призывала Тегеран не предпринимать действий, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки.