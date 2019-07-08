Месси грозит двухлетняя дисквалификация

Если запрет вступит в силу, Месси пропустит Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии, а также отбор на ЧМ-2022.

По правилам КОНМЕБОЛ запрещено оскорблять организацию или ее представителей.

В матче за 3-е место на Кубке Америки Месси был удален с поля, а после игры обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Организация заявила, что слова Месси свидетельствуют об отсутствии уважения к турниру.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не появился на награждении команды после матча за третье место на Кубке Америки.

«Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал

Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду.

Надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, и Перу сможет составить конкуренцию, потому что команда на это способна. Но я вижу, что это будет сложно», – заявил Месси.