Бразилия выиграла Кубок Америки

Эвертон открыл счет на 30-й минуте, но перуанец Хосе Герреро с пенальти на 44-й минуте счет сравнял. На перерыв команды ушли при счете 2:1 - Габриел Жесус отправил гол в раздевалку перуанцам.

Окончательный счет установил Ришарлисон на 90-й минуте. Перуанцы не смогли отыграться, хотя Бразилия с 70-й минуты играла в меньшистве: был удален Жесус.