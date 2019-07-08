Бразилия выиграла Кубок Америки

Сборная Бразилии впервые за 12 лет завоевала титул чемпиона Южной Америки, переиграв в финале команду Перу, 3:1.
Эвертон открыл счет на 30-й минуте, но перуанец Хосе Герреро с пенальти на 44-й минуте счет сравнял. На перерыв команды ушли при счете 2:1 - Габриел Жесус отправил гол в раздевалку перуанцам.
Окончательный счет установил Ришарлисон на 90-й минуте. Перуанцы не смогли отыграться, хотя Бразилия с 70-й минуты играла в меньшистве: был удален Жесус.
Для пятикратных чемпионов мира титул чемпиона Южной Америки - всего девятый в истории. По общему количеству трофеев лидируют Уругвай (15) и Аргентина (14).