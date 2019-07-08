Пн, 8.07.2019
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Мексика обставила США

Сборная Мексики

ФОТО: Tannen Maury / EPA

Сборная Мексики стала чемпионом Северной Америки по футболу, переиграв в финальном матче Gold Cup, континетального чемпионата, сборную США 1:0.

Невыход любой из этих команд рассматривался бы как шок и сенсация: объективно говоря в Центральной и Северной Америке эти сборные являются доминирующими. У американцев была возможность догнать мексиканев по количеству трофеев - перед матчем у Мексики было семь континетальных титулов, у США на трофей меньше.

Мексиканцы, которые ради континентального первенства отказались от поездки на Кубок Америки в Бразилию открыли счет после гола Хонатана Дос Сантоса из "Лос-Анджелес Гэлакси" на 73-й минуте. Сборная США пыталась сравнять счет, но более мастеровитые подопечные Херардо Мартино не позволили американцам что-либо создать у своих ворот.

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