Мексика обставила США

Невыход любой из этих команд рассматривался бы как шок и сенсация: объективно говоря в Центральной и Северной Америке эти сборные являются доминирующими. У американцев была возможность догнать мексиканев по количеству трофеев - перед матчем у Мексики было семь континетальных титулов, у США на трофей меньше.