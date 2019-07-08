Рынки Европы вскоре захлестнет огромная волна электромобилей

Cейчас у фанатов электромобилей выбор небольшой: Tesla или модель кого-либо из традиционных производителей, например Nissan Leaf.

В то же время, сегодня, пожалуй, уже не осталось производителей, которые не инвестировали бы в аккумуляторные технологии и электромобили. Помимо рыночного спроса их мотивацией является еще и желание избежать колоссальных штрафов, угрожающих со стороны Евросоюза, пишет Financial Times.

С 2020 года в ЕС будут действовать новые правила, требующие, чтобы среднее количество CO2 составляло до 95 граммов на километр. Каждый грамм выше нормы будет обходиться в 95 евро. Эту сумму следует умножить на число машин. В результате это означает штрафы, достигающие миллиардов евро.

В то же время, в Евросоюзе действует система суперкредита, позволяющая автопроизводителям на каждое транспортное средство с нулевой эмиссией выпускать по одному дизельному или бензиновому автомобилю.

Куда ни посмотри, автопроизводители начали уделять большое внимание электромобилям. Британский производитель машин класса люкс Jaguar Land Rover на прошлой неделе представил салон электрической версии представительского седана Jaguar XJ, который должен быть готов в 2020 году. Jaguar пообещал инвестировать в развитие автомобиля миллиард евро.

В прошлом месяце BMW сообщил об ускорении планов: в 2023-2025 годах компания намерена вывести на рынок целых 25 новых моделей электрических или гибридых автомобилей.

Но самые амбициозные планы - у немецкого гиганта Volkswagen, который пообещал в последующие шесть лет вывести на рынок 50 новых моделей электроавтомобилей.

Хотя производители все как один обещают громадные инвестиции, спрос на электромобили пока невысок. В Европе они составляют всего 2% рынка. Слабые продажи отчасти обусловлены тем, что производители и государство не обеспечили нужную инфраструктуру, то есть систему зарядки электромобилей. Здесь производители надеются на помощь правительств.

Однако будущее автопроизводителей отнюдь не обещает быть праздничным: во времена замедления экономического роста план по инвестиции миллиардов евро в электромобили звучит весьма рискованно, особенно с учетом того обстоятельства, что окупаемость этих инвестиций ничем не гарантирована. Вторая мегатенденция состоит в том, что люди все активнее используют каршеринговые платформы вроде Uber и не видят причин в покупке собственного автомобиля.