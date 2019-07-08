Пн, 8.07.2019
Человечное и дружественное государство сделает все, чтобы сохранить своих граждан. Кейт Пентус-Розиманнус
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Автомобиль врезался в остановленную полицией для проверки машину

Автомобиль врезался в остановленную полицией для проверки машину
Пострадала женщина

Politseiauto. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Madis Sinivee

В воскресенье произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В остановленный полицией автомобиль врезалась другая машина, сообщает BNS.

Авария случилась в 14.53 на 152-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда. Дорожный патруль остановил машину Audi A3, которой управлял 20-летний мужчина.

Audi была припаркована на обочине с включенными аварийными огнями. Водитель находился в полицейской машине, а пассажир, 19-летняя женщина, осталась в Audi.

В стоящий автомобиль сзади врезался Volvo XC60, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

Женщина в Audi пострадала в столкновении и была госпитализирована в клинику Тартуского университета.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ