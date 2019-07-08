Автомобиль врезался в остановленную полицией для проверки машину

Авария случилась в 14.53 на 152-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда. Дорожный патруль остановил машину Audi A3, которой управлял 20-летний мужчина.

Audi была припаркована на обочине с включенными аварийными огнями. Водитель находился в полицейской машине, а пассажир, 19-летняя женщина, осталась в Audi.

В стоящий автомобиль сзади врезался Volvo XC60, за рулем которого находился 29-летний мужчина.